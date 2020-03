Cosenza, da stasera disinfestazione della città. Non tenere panni stesi dalle 23 alle 5

Intervento durerà 5 giorni. Lo ha deciso l'amministrazione comunale specificando che verranno raccolti i rifiuti abbandonati in modo abusivo nei quartieri cittadini.

Al via da questa sera il Piano straordinario di disinfezione e derattizzazione delle strade cittadine messo a punto dal Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e dall’Assessore alla Manutenzione ordinaria e straordinaria Francesco De Cicco, con la collaborazione del dirigente del settore Giuseppe Bruno, per contenere la diffusione del coronavirus. Lo comunica palazzo dei Bruzi.

Il Piano straordinario degli interventi riguarda l’intero territorio comunale, durerà 5 giorni e partirà dalle ore 23,00 di questa sera. Le attività di disinfezione igienico-sanitaria e di derattizzazione saranno effettuate di notte e proseguiranno, per tutti e cinque i giorni programmati, fino alle ore 5,00. Si comincerà dalla zona Nord della città per poi proseguire con il centro e, a seguire, le zone est ed ovest, comprese le contrade e le frazioni e tutte le strade accessibili del territorio cittadino. Gli interventi saranno effettuati dalla ditta “De.Dis. Pest Control” di Carmine Conforti & c.

Le strade urbane, secondo le modalità e la zonizzazione programmate, saranno sottoposte ad una accurata e minuziosa procedura di sanificazione e disinfezione straordinarie.

L’Assessore De Cicco ha, inoltre, sottolineato che si sta procedendo, nel frattempo, alla bonifica di alcune aree dove è stata accertata la presenza di consistenti abbandoni abusivi di rifiuti. In un audio che circola sui social l’assessore invita a non tenere panni stesi dalle 23 alle 5 per la durata dell’intervento.

