Covid-19, in Calabria 87 positivi, 44 persone a casa, 7 in intensiva, 36 in reparto non gravi

In Calabria ci sono attualmente 87 soggetti positivi al covid-19. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute comunicato alle ore 18 del 16 marzo. Il numero totale dei contagiati è di ottantanove, tra cui si contano un guarito e un deceduto nel reggino.

Degli ottantasette attuali 36 persone sono ricoverati non in gravi condizioni in reparto, 7 in terapia intensiva mentre 44 persone, tra positivi asintomatici o con lievi sintomi son a casa, in isolamento domiciliare.

Ad oggi sono stati eseguiti 1.030 tamponi che sottratto al numero complessivi di positivi restituisce un dato di 941‬ persone risultate negative al test.

Per province si registrano 17 casi in quella di Cosenza, 22 in quella di Reggio Calabria, 6 ciascuno a Catanzaro e Vibo, e 17 a Crotone. Il dato deve essere aggiornato con 21 casi che fanno sempre parte degli 89 totali.

