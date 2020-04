Covid, giovedì in Calabria: +15 positivi, un decesso, 4 guariti, 15 in intensiva e 582 a casa

In Calabria sono stati effettuati nella giornata di giovedì 9 aprile 791 tamponi portando a 15.698 il totale dei test effettuati dall’inizio dell’emergenza. 14.824 tamponi sono risultati negativi.

In ventiquattrore c’è stato un incremento di 15 positivi, che portano il totale dal 20 febbraio a 874 persone contagiate dal covid. C’è una vittima in più rispetto agli ultimi due giorni (sessantuno in tutto) e quattro nuovi guariti rispetto a mercoledì (48).

I positivi attuali sono 765. Tra questi i ricoverati con sintomi in ospedale sono 168, in terapia intensiva 15, le persone in isolamento domiciliare sono 582. Si tratta di persone asintomatiche o co lievi sintomi influenzali.

I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute riguardo la regione Calabria che, secondo il report dell’Iss dello scorso 6 aprile, registra una bassa percentuale di decessi, pari allo 0,3% (40 accertati dall’istituto a quella data), mentre la Lombardia, investita in pieno dall’epidemia, ha il tasso del 60%.

