Covid in Calabria, Martedì 14 Aprile un decesso, 2 guariti, 418 tamponi e 28 nuovi positivi

Martedì c’è stata una nuova vittima in Calabria considerata da Covid: dall’inizio dell’emergenza il totale è di 68 decessi non ancora confermati dall’Iss. I guariti sono 2 (quindi in totale 72, ieri sono stati 8); i nuovi contagi sono 28 (a Pasquetta 5). E’ questo il bilancio coronavirus nella nostra regione a Martedì 14 aprile, secondo i dati del ministero della Salute.

I positivi complessivi dal 20 febbraio ad oggi (56 giorni), tra deceduti, guariti, ricoverati e persone in isolamento domiciliare sono 956. Le persone attualmente contagiate dal virus sono ad oggi 816.

Di questi, 161 persone si trovano ricoverate in reparto con sintomi, 12 pazienti sono in terapia intensiva, mentre 643, tra asintomatici o con lievi sintomi, sono in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati eseguiti 19.014 tamponi, che sottratti al numero di positivi totali (956) restituisce un dato di 18.058 persone risultate negative. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 418, di cui, appunto, 28 persone sono risultate positive.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 57 in reparto; 5 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 23 deceduti

– Cosenza: 48 in reparto; 4 in rianimazione; 229 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 19 deceduti

– Reggio Calabria: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 195 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 15 deceduti

– Vibo Valentia: 7 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 6 guarito; 5 deceduti

-Crotone: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

Secondo il Report ufficiale dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) datato lunedì 13 Aprile, su un campione di 18.641 decessi analizzati e considerati da Covid, in Calabria si registrano 50 decessi pari allo 0,3%.

