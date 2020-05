Covid, in Calabria zero contagi. E’ la prima volta

In Calabria, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, si registrano zero contagi. Lo rileva il bollettino diffuso dalla Regione. Tutti i tamponi processati nelle ultime 24 ore hanno dato, infatti, esito negativo.

Il totale dei casi confermati è quello registrato nella giornata di ieri, e cioè 1.112 anche se il numero dei morti da ieri ad oggi è cresciuto di due unità. In tutto i tamponi eseguiti sono 35.975 di cui negativi 34.863.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 46 in reparto, 2 in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare, 69 guariti e 32 deceduti; Cosenza: 25 in reparto, 298 in isolamento domiciliare, 104 guariti e 29 deceduti; Reggio Calabria: 21 in reparto, 2 in rianimazione, 131 in isolamento domiciliare, 83 guariti e 16 deceduti; Crotone: 8 in reparto, 58 in isolamento domiciliare, 41 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 56 in isolamento domiciliare, 14 guariti e 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.078.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb