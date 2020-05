Covid in Calabria, dopo lo “zero” contagi di ieri oggi due nuovi positivi

Dopo lo zero di ieri, due nuove positività al covid, su 907 tamponi, sono state riscontrate in Calabria sui 36.874 test effettuati sino ad oggi, portando il totale a 1.114 dall’inizio dell’emergenza (20 febbraio). Le vittime, provvisoriamente considerati Covid, sarebbero 88. L’ultimo report ufficiale dell’Iss dello scorso 29 aprile ha fornito il dato di 74 decessi, pari allo 0,3%.

Secondo bollettino della Regione i positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 47 in reparto; 2 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 75 guariti; 32 deceduti. Cosenza: 22 in reparto; 300 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 29 deceduti.

Reggio Calabria: 19 in reparto; 2 in rianimazione; 130 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 16 deceduti. Crotone: 7 in reparto; 59 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 55 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.004: Cosenza 999, Crotone 1.693, Catanzaro 1.892, Vibo Valentia 184, Reggio Calabria 1.236. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 20.521, di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza dal 4 maggio 2020 sono 3.117.

