Covid, la Calabria respira: Martedì 5 maggio un positivo, nessun decesso e altri 25 guariti

Una sola persona positiva in più, nessun decesso e altri 25 guariti. Anche martedì 5 aprile la tendenza dei dati sul Covid in Calabria lasciano intravedere molta luce rispetto a quanto si prevedeva inizialmente. La nostra regione è tra le ultime a essere toccate dal virus con un tasso di mortalità pari allo 0,3%, secondo l’ultimo report dell’Iss. In Lombardia si oltrepassa il 55%.

I dati del ministero della Salute sono da sempre stati confortanti rispetto alle altre regioni del Nord, nonostante il terrorismo mediatico, e dimostrano che oggi, nella “fase 2”, c’è bisogno di differenziare le misure tra regioni e regioni. In Calabria dall’inizio dell’emergenza (due mesi e mezzo addietro) sono stati effettuati oltre 40 mila tamponi e solo 1.119 sono risultate positive.

I soggetti attualmente positivi sono 650. Un numero in netto calo rispetto ai giorni precedenti. In reparto, negli ospedali calabresi, si trovano, ad oggi, 92 persone definite non gravi; 4 pazienti sono in terapia intensiva, mentre 554 tra asintomatici o con lievi sintomi simil influenzali sono in isolamento domiciliare.

I guariti sono in tutto 381, i decessi attribuiti provvisoriamente al coronavirus sono fermi a 88. Questo dato attende comunque conferma da parte dell’istituto superiore di sanità che deve accertare se morti con il Covid oppure di altre sole patologie pregresse.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb