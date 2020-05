Covid in Calabria, il bollettino di Mercoledì 6 Maggio

Sono 1.122 i positivi in Calabria, con un aumento di 3 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo decesso che porta il totale provvisorio a 89. In calo i ricoverati in malattie infettive, passati da 92 a 87 (-5), e in terapia intensiva, scesi da 4 a 3.

I positivi attuali in Calabria sono 644. I ricoverati con sintomi sono 87, in rianimazione come detto tre, mentre 554 persone sono in isolamento domiciliare. 389 sono i pazienti guariti dall’inizio dell’emergenza.

I tamponi effettuati sino ad oggi sono stati 39.780. I casi positivi sono: Catanzaro: 45 in reparto; 1 in rianimazione; 60 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 18 in reparto; 283 in isolamento domiciliare; 129 guariti; 29 deceduti. Reggio: 17 in reparto; 2 in rianimazione; 127 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 16 deceduti. Crotone: 7 in reparto; 33 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti; 5 deceduti. Nel calcolo sono compresi 461 tamponi effettuati sulle persone rientrate lo scorso 4 maggio, riferiti alle 850 censite per quel giorno e sono risultati tutti negativi.

