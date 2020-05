Covid in Calabria, Giovedì 7 Maggio nessun decesso e 14 guariti

Sono 633 i positivi attuali nella Regione Calabria, per un dato complessivo di 1.125 (+ 3 oggi) dall’inizio dell’emergenza, circa due mesi e mezzo. I decessi considerati provvisoriamente Covid sono 89, numero invariato rispetto a mercoledì, mentre i guariti totali sono 403 (+ 14 rispetto a ieri). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Dei positivi attuali 81 sono ospedalizzati con sintomi, 2 pazienti si trovano in terapia intensiva e 550 in isolamento domiciliare.

Da febbraio ad oggi in tutta la regione sono stati effettuati 40.806 tamponi di cui sono risultati negativi 39.681 persone.

Secondo il bollettino della Regione, i casi positivi sul territorio sono così distribuiti:

– Catanzaro: 42 in reparto; 60 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 16 in reparto; 278 in isolamento domiciliare; 137 guariti; 29 deceduti.

– Reggio Calabria: 16 in reparto; 2 in rianimazione; 129 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 16 deceduti.

– Crotone: 7 in reparto; 32 in isolamento domiciliare; 68 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti; 5 deceduti.

I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della Regione Calabria sono 26.039. Di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 7.760; 1.320 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali.

