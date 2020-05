Covid, in Calabria 619 sono i positivi attuali. Venerdì un solo contagio

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 41.902 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.126 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 40.776. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria. 619 sono i positivi attuali. Il numero dei guariti sale a 417.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 41 in reparto; 60 in isolamento domiciliare; 83 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 13 in reparto; 276 in isolamento domiciliare; 141 guariti; 30 deceduti. Reggio Calabria: 12 in reparto; 2 in rianimazione; 130 in isolamento domiciliare; 101 guariti; 16 deceduti. Crotone: 7 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 50 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 5 deceduti.

Il numero dei decessi considerati provvisoriamente Covid sono novanta. Secondo il report Iss dall’inizio dell’emergenza al 7 maggio i deceduti in regione sono 79. Leggi

