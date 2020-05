Covid in Calabria, dall’inizio dell’emergenza al 9 Maggio 1.129 casi

In Calabria, secondo il bollettino della regione, ad oggi 9 Maggio sono stati effettuati 42.993 tamponi. Le persone risultate positive al Covid dall’inizio dell’emergenza sono 1.129 (+3 rispetto a ieri). I negativi ai test sono 41.864. I positivi attuali sono 612. I decessi provvisoriamente considerati Covid sono novanta, numero invariato rispetto a venerdì (79 secondo l’Iss al 7 maggio), mentre i guariti 427 (oggi + 10).

Sempre ad oggi 68 persone sono ospedalizzate in reparto con sintomi, 2 in totale i pazienti in terapia intensiva, mentre 542 tra persone con lievi sintomi o asintomatici si trovano in isolamento domiciliare.

I casi in Calabria sono così distribuiti: Catanzaro: 39 in reparto; 60 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 12 in reparto; 276 in isolamento domiciliare; 142 guariti; 30 deceduti. Reggio Calabria: 12 in reparto; 2 in rianimazione; 128 in isolamento domiciliare; 106 guariti; 16 deceduti. Crotone: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 50 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il paziente di Taranto è stato dimesso. La regione precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province.

Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 1.342 riferiti ai rientrati presso la propria residenza. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +385; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +168, per un totale di 553.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb