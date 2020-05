Covid in Calabria, il bollettino di Domenica 17 Maggio: Zero contagi

Zero contagi nelle ultime 24 ore in Calabria e alla vigilia dell’allentamento delle misure e della conseguente ripartenza. E’ la seconda volta che il totale dei positivi in un giorno, dall’inizio della pandemia, conta numeri invariati. I tamponi effettuati sono 53.470 dei quali 52.319 sono risultati negativi. Stabili i decessi, sono 95, considerati provvisoriamente Covid (84 secondo l’Iss col report del 14 maggio, grafico in basso).

Territorialmente, i positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 37 in reparto, uno in rianimazione, 36 in isolamento domiciliare, 107 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 8 in reparto, 199 in isolamento domiciliare, 226 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 8 in reparto, uno in rianimazione, 79 in isolamento domiciliare, 167guariti e 17 deceduti; Crotone: 3 in reparto, 21 in isolamento domiciliare, 87 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 29 in isolamento domiciliare, 47 guariti e 5 deceduti.

Nei casi testati sono compresi 4908 soggetti rientrati di cui 15 sono risultati positivi. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.707.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb