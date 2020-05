Eroina nascosta tra i vestiti, arrestata una donna

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato una donna di 47 anni di Cassano all’Ionio ma residente a Villapiana, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di eroina.

I militari di Villapiana, nel corso di una perquisizione domiciliare, all’interno di un ripostiglio e nascosto tra i vestiti hanno rinvenuto un vasetto di vetro con all’interno due involucri contenenti cinque grammi di eroina pura.

Inoltre, sempre nello stesso luogo sono stati scoperti due bilancini di precisione utilizzati verosimilmente per la pesatura dello stupefacente al momento della divisione in dosi. Tutto è stato sottoposto a sequestro mentre la donna, identificata in V.M., con precedenti specifici è finita in manette.

