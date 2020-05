Covid in Calabria, in ventiquattro ore 1.158 tamponi e un positivo. 49 guariti

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 63.372 tamponi. Dall’inizio dell’emergenza le persone risultate positive al Covid sono 1.158 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 62.214. Lo comunica il bollettino della Regione Calabria. In ventiquattro ore i guariti sono stati 49 per un totale complessivo di 872 persone dimesse. I decessi sono fermi a 96.

I casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 28 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 150 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 2 in reparto; 114 in isolamento domiciliare; 318 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 4 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 228 guariti; 18 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 105 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti.

