Covid in Calabria, terzo giorno consecutivo senza positivi. 910 guariti su 1.158 casi

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Per il terzo giorno consecutivo la Calabria non registra alcun nuovo contagiato al Covid. Il trend nella regione, dunque, continua a promettere bene. Secondo il bollettino della Regione nelle ultime 24 ore su 1.203 test nessuno infatti è risultato positivo al virus.

I tamponi eseguiti in Calabria dall’inizio dall’emergenza ad oggi sono 67.075. Le persone risultate positive al Coronavirus sono state, complessivamente, 1.158 e quelle negative 65.917. Attualmente sono 151 i positivi totali. 910 i guariti e 97 decessi dal 20 febbraio, giorno indicato dal ministero come inizio dell’epidemia in Italia.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 21 in reparto; uno in rianimazione; quattro in isolamento domiciliare, 158 guariti e 33 deceduti; Cosenza: due in reparto; 93 in isolamento domiciliare; 339 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 21 in isolamento domiciliare, 235 guariti e 19 deceduti; Crotone: 4 in isolamento domiciliare, 107 guariti, 6 deceduti; Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare, 71 guariti; 5 deceduti.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb