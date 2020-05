Operazione antidroga a San Giovanni in Fiore: un arresto, una denuncia e 5 segnalati

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Nel corso di un servizio coordinato finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nel comune di San Giovanni in Fiore, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato un 22 enne e denunciato un altro coetaneo, entrambi sangiovannesi, in quanto ritenuti responsabili di detenzione ai fini spaccio di stupefacenti.

I militari del grosso centro silano, durante una perquisizione domiciliare, hanno ritrovato nella stanza del 22 enne 250 grammi di marijuana, pronta per essere messa sulle piazze di spaccio, un bilancino di precisione e la somma di 1.430 euro in contanti verosimilmente provento di attività di spaccio.

Il giovane, alla vista dei militari che si sono presentati alla sua porta alle 7 di ieri mattina, era apparso da subito molto nervoso ed ha cercato di evitare il controllo nell’abitazione sostenendo che non ci fosse nulla da trovare.

A tradirlo è stato il forte odore della marijuana che proveniva dalla sua stanza da letto. Dato il cospicuo quantitativo ritrovato, il ragazzo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del pm di turno presso la Procura di Cosenza, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso di un’altra perquisizione domiciliare, eseguita sempre nella città florense, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un altro 22enne trovato in possesso di 15 grammi di marijuana suddivisa in 11 involucri, pronti per essere venduti.

Nello stesso servizio sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Cosenza altri 5 giovani trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb