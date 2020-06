Covid in Calabria, ancora zero contagi. 54 i casi rimasti

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Zero contagi anche oggi in Calabria dove finora sono stati effettuati 76.112 tamponi, 958 quelli effettuati nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio dell’emergenza le persone risultate positive al Covid sono 1.159 e quelle negative sono 74.953. A riferirlo è il bollettino quotidiano della Regione. Le vittime, dall’inizio dell’epidemia sono 97; 1.008 sono invece i guariti mentre i positivi attuali sono 58.

Territorialmente, i casi positivi riguardano Catanzaro con 14 in reparto, 2 in isolamento domiciliare. 167 guariti e 33 deceduti; Cosenza: uno in reparto, 24 in isolamento domiciliare, 409 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 3 in reparto, 8 in isolamento domiciliare, 246 guariti e 19 deceduti; Crotone: uno in isolamento domiciliare, 111 guariti, 6 deceduti e Vibo Valentia: uno in isolamento domiciliare, 75 guariti e 5 deceduti.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb