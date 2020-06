Omicidio nel Cosentino, 34enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

Sequestrata l'Avr. Nell'inchiesta della Dda di Reggio Calabria coinvolta Domenica Catalfamo, nella veste di ex dirigente alla viabilità. Avviso anche per il vicesindaco Neri, il consigliere regionale Giovanni Nucera, e i consiglieri di Reggio Quartuccio, Albanese, Castorina e Scionti, ex sindaco di Taurianova