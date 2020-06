Covid, in Calabria nessun positivo. 47 casi rimasti

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Nessun nuovo caso è stato riscontrato tra le 1.038 persone sottoposte a test. I positivi complessivi in Calabria restano 1.161, a fronte di 78.001 tamponi effettuati. In ventiquattro ore sono stati eseguiti 1.038 test di cui appunto non risultano nuovi contagi.

Restano attualmente 47 positivi, -5 rispetto a ieri. In Terapia intensiva c’è un ricoverato mentre in reparto sono 16. Dall’inizio dell’emergenza a oggi le vittime sono 97 e i guariti 1017 (+5).

Territorialmente, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 412 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 250 guariti; 19 deceduti. Crotone: 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 76 guariti; 5 deceduti.

Il paziente ricoverato al Policlinico Universitario di Catanzaro, proveniente da Vibo, non ha esigenze rianimatorie, ma dovendo essere monitorato dopo l’infarto del miocardio, rimane in terapia intensiva.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb