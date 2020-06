Coronavirus, un nuovo positivo. 45 casi attuali

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

C’è un nuovo positivo in Calabria. Lo comunica la Regione nel suo bollettino quotidiano evidenziando che ad oggi sul territorio regionale sono stati effettuati 79.193 tamponi.

Le persone risultate positive al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sono 1.162 (appunto +1 rispetto a ieri), quelle negative sono 78.031. I decessi sono fermi a 97, mentre i guariti sono 1.020. I casi attuali sono 45 mentre i casi “chiusi” sono 1.117.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 414 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 7 in isolamento domiciliare; 251 guariti; 19 deceduti. Crotone: 112 guariti; 6 deceduti. – Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il paziente ricoverato al Policlinico Universitario di Catanzaro, proveniente da Vibo Valentia, non ha esigenze rianimatorie ma dovendo essere monitorato dopo l’infarto del miocardio rimane degente in terapia intensiva.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb