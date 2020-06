Covid, in Calabria un positivo in più

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 87.180 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.175 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 86.005. Lo comunica la regione attraverso il bollettino quotidiano.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 6 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 177 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 431 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti. Crotone: 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il caso positivo di oggi è correlato al focolaio di Palmi.

