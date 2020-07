Fratelli d’Italia: “A casa il governo Conte”. Sabato raccolta firme in Calabria

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

“Mandare a casa Conte e restituire la parola agli Italiani a settembre, per dare alla Nazione un governo forte, autorevole e legittimato dal consenso popolare”. Sono gli obiettivi – è scritto in una nota – della mobilitazione che Fratelli d’Italia terrà anche in Calabria domani, sabato 4 luglio, in concomitanza con la manifestazione nazionale di Piazza del Popolo a Roma voluta da Giorgia Meloni.

“Dal Pollino allo Stretto – spiega la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro – in oltre venti piazze calabresi saranno allestiti gazebo per raccogliere le firme dei cittadini che vogliono esprimere il proprio dissenso verso un governo di sinistra che si sta dimostrando incapace di difendere gli interessi dell’Italia e di affrontare la grave crisi economica e sociale con una visione forte e unitaria. Vogliamo affermare il diritto al voto come espressione della sovranità popolare. Ringrazio i dirigenti territoriali e i militanti di Fratelli d’Italia che hanno dato prova di una grande capacità organizzativa considerate le difficoltà legate al rispetto delle misure di distanziamento sociale”.

Di seguito le località in cui saranno allestiti i gazebo nel pomeriggio di domani, sabato 4 luglio (se non indicato diversamente).

In provincia di Catanzaro:

Catanzaro (Lungomare q.re Lido – Terrazza Saliceti)

Lamezia Terme (Piazza Italia – S. Eufemia)

Soverato (Lungomare Europa)

Chiaravalle (Piazza Municipio)

Centrache (Piazza Roma)

Caraffa (Piazza Gangale)

Conflenti (Via Marconi)

Stalettì (Piazza Dante)

In provincia di Cosenza:

Cosenza (corso Mazzini)

Corigliano-Rossano (Viale Mediterraneo, sabato mattina e pomeriggio)

Terranova Da Sibari (Piazza Monumento ai Caduti)

Castrovillari (piazza Municipio, domenica mattina)

In provincia di Reggio Calabria:

Reggio Calabria (via Demetrio Tripepi, altezza Tapis Roulant, sabato pomeriggio e domenica mattina)

Locri (piazza del Martiri, domenica mattina)

Cittanova (villa Comunale, sabato mattina e pomeriggio)

Rizziconi (piazza Marconi, sabato mattina)

Laureana di Borrello (piazza Indipendenza, sabato mattina)

Polistena (via Trinità, domenica mattina)

In provincia di Vibo Valentia:

Vibo Valentia (piazza Luigi Razza, sabato mattina)

Serra San Bruno (piazza Monumento, sabato mattina e pomeriggio)

A Crotone la raccolta firme avverrà sabato mattina in Piazza della Resistenza.

