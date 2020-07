Covid, in Calabria secondo giorno senza nuovi positivi

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Secondo giorno a zero contagi in Calabria. In Calabria ad oggi – riferisce il Bollettino della Regione Calabria – sono stati effettuati 97.671 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.183, quelle negative 96.488. Nessun nuovo decesso.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro uno in reparto, uno in isolamento domiciliare, 182 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 2 in isolamento domiciliare, 433 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 3 in reparto, 15 in isolamento domiciliare, 256 guariti e 19 deceduti; Crotone: uno in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare, 77 guariti e 5 deceduti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.922.

