Trovato con quasi mezzo kg di marijuana, arrestato

I Carabinieri di San Giovanni in Fiore hanno arrestato un 26enne del posto perché trovato con quasi mezzo kg di droga.

Nel corso di un controllo, sabato scorso, i militari hanno rinvenuto nell’auto del ragazzo un pacchetto contenente 10 grammi di “erba”.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione del giovane sita in un palazzo di via dei Gelsomini in località “Olivaro”, ha consentito di rinvenire un po’ di eroina e le chiavi delle porte di ingresso di altri appartamenti dello stesso stabile, non abitati.

Durante la perquisizione, eseguita anche presso questi locali nella disponibilità del giovane, i carabinieri hanno trovato un paio in sacchetti in plastica contenenti circa 450 grammi di marijuana.

Nel corso dell’udienza tenutasi lunedì, il giudice presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura, nel convalidare l’arresto, ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari.

