In vacanza per spacciare droga, arrestati tre giovani turisti

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

I Carabinieri della Compagnia di Paola hanno arrestato 3 ragazzi di 19 anni, provenienti dalla Provincia di Como, in vacanza nella località tirrenica nel Cosentino. Il reato contestato è quello di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, in concorso.

I militari, impegnati a perlustrare la statale 18, nel tratto che da Amantea conduce alla frazione di Campora San Giovanni, hanno proceduto al controllo di una macchina notata, poco prima, mentre effettuava un’inversione di marcia in un tratto di strada in cui non era consentito.

Data l’evidente agitazione degli occupanti, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione veicolare e personale: nel vano porta-oggetti dello sportello lato conducente, sono stati rinvenuti 2 involucri, del peso di 1,6 grammi e 2,1 grammi, contenenti della marijuana; addosso ad uno dei ragazzi, invece, 1 bilancino di precisione elettronico, funzionante.

Le attività di ricerca sono state estese, quindi, anche alla camera di un albergo della zona, dove i ragazzi avevano deciso di trascorrere un periodo di vacanza. All’interno della stanza, nascosti tra gli effetti personali dei giovani, sono stati trovati altri 4 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 100 grammi circa; materiale destinato al confezionamento dello stupefacente e la somma di oltre 1.000 euro in banconote di piccolo e medio taglio.

Le analisi hanno permesso di accertare la qualità della marijuana e che dal quantitativo di stupefacente si sarebbero potute ricavare circa 324 dosi.

I 19enni, terminate le formalità di rito, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Paola sono stati posti ai domiciliari presso l’hotel, in attesa della convalida dell’arresto avvenuta poi nel pomeriggio di lunedì.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb