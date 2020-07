Ritardi nel pagamento mensilità, protesta dipendenti ditta pulizie

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Protesta stamani davanti la Prefettura di Cosenza dei dipendenti della società Ambiente srl, addetti alle pulizie degli spazi comunali. Alla base della manifestazione i ritardi nei pagamenti e l’assenza di presidi di sicurezza idonei.

“Una situazione – spiega il sindacato Usb Confederazione Cosenza – che si è ulteriormente aggravata a causa del dissesto finanziario dell’ente comunale”. Secondo l’Usb, i vertici aziendali di Ambiente Srl rifiutano il confronto con i dipendenti e con le organizzazioni sindacali, e per questo motivo hanno deciso di proclamare 24 ore di sciopero e scendere in piazza.

“La ditta – ha detto una delle dipendenti – avanza dal Comune di Cosenza ben tre mensilità. Noi siamo dipendenti, abbiamo famiglia e la mattina andiamo a lavorare. Dobbiamo sapere quando veniamo pagati. Abbiamo lavorato in piena pandemia anche se non abbiamo avuto i dispositivi di protezione. Noi non vogliamo elemosine ma essere pagati puntuali perché lavoriamo. Non possiamo piangere noi i ritardi tra la società e l’Ente perché dobbiamo portare il mangiare a casa per i nostri figli”.

