Esodo estivo, code di 15 km sull’A2 in Calabria. 4 ore di attesa a Villa

Bollino rosso per l’esodo estivo in questo secondo fine settimana di Agosto. Anas informa che sono salite a quattro le ore di attesa sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni per gli imbarchi verso la Sicilia.

La coda di mezzi lungo il tratto autostradale ha raggiunto i 15 km, con incolonnamenti appena superato lo svincolo di Bagnara Calabra. Il traffico in direzione sud è molto intenso e l’ente consiglia di prestare attenzione.

