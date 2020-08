Scuola, in Calabria inizia il 24 Settembre e termina il 12 Giugno 2021

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Inizierà il prossimo 24 settembre e si concluderà il 12 giugno 2021, l’anno scolastico 2020-2021 in Calabria. E’ quanto ha stabilito il presidente della Regione Calabria Jole Santelli che ieri ha firmato un decreto con il quale stabilisce l’avvio del prossimo anno scolastico.

L’apertura, dunque, sarà il 24 settembre per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Il termine delle lezioni, invece, è fissato per il 12 giugno 2021 mentre quello delle attività educative per la scuola dell’infanzia è fissato per il giorno 30 Giugno 2021.

