Donna trovata cadavere nel Cosentino, forse è omicidio

La vittima, originaria dei paesi dell'Est, è stata trovata riversa sul letto di casa a Belvedere Marittimo. Aveva ferite in testa e un fazzoletto sul volto. Indagano i carabinieri.



Il cadavere di una donna originaria della Bulgaria, A.D., è stato trovato questa mattina nel centro storico di Belvedere Marittimo, centro costiero dell’Alto Tirreno Cosentino. Sul posto i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Scalea che indagano sull’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi investigativa, compresa quella dell’omicidio.

Stando alle prime informazioni, la donna è stata trovata sul letto di casa con ferite sul capo e con un fazzoletto sul volto. Ad allertare i soccorsi una chiamata al 118, i sanitari però hanno solo potuto costatarne la morte. Indagini serrate sono in corso per far luce sul fatto.

