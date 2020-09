Ripresi mentre abbandonano rifiuti per strada, guai per alcuni incivili

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

I Carabinieri Parco di Lorica hanno rintracciato e sanzionato gli autori di molteplici abbandoni di rifiuti su strada, una pratica incivile molto diffusa in tutta la regione.

I militari hanno filmato in località “Agnara”, nel comune di San Giovanni in Fiore, diverse auto che si fermavano per abbandonare i rifiuti. Ciò è stato possibile grazie all’ausilio di sistemi di video sorveglianza precedentemente installati.

L’esame delle immagini e le successive indagini, hanno consentito di risalire ai proprietari degli automezzi utilizzati per l’abbandono di sacchi e buste sul suolo contenenti rifiuti urbani.

A seguito di tali accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 4.200 euro. Dall’inizio dell’anno, sempre per lo stesso motivo, sono state elevate sanzioni un importo di 19.000 euro. Proseguono questi tipi di controlli in tutta la provincia di Cosenza. Per gli incivili saranno tempi sempre più duri.

