L’ex terrorista Battisti “sarà trasferito” nel carcere di Rossano

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac condannato all’ergastolo per 4 omicidi e altri gravi reati, dovrebbe essere trasferito prossimamente dal carcere sardo di Oristano a quello calabrese di Rossano (Cosenza), dove sarà recluso nel circuito di alta sicurezza 2, ovvero quello destinato ai detenuti condannati per fatti legati al terrorismo.

Il Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) ha respinto, col parere conforme della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la richiesta di Battisti di ottenere un regime detentivo più mitigato da scontare a Roma o Milano. Battisti ha concluso la condanna a sei mesi di reclusione in isolamento diurno – inflittagli insieme all’ergastolo – e ora può accedere a un regime detentivo meno rigido, con gli spazi di socialità previsti dall’ordinamento penitenziario per il circuito di alta sicurezza dove sono reclusi i crimini degli anni di piombo. Quando sarà disponibile un posto nel carcere di Rossano, Battisti sarà trasferito e passerà li 15 giorni in isolamento sanitario per il Covid.

“Non abbiamo ricevuto nessuna informazione ufficiale su un eventuale trasferimento del nostro assistito nel carcere di Rossano”, ha detto l’avvocato Gianfranco Sollai, che difende insieme al collega milanese Davide Steccanella Cesare Battisti, in merito a notizie di stampa su un possibile trasferimento dell’ex terrorista dei Proletari armati per il Comunismi dal carcere oristanese di Massama al carcere di Rossano, in Calabria, nel reparto Alta Sicurezza AS2.

