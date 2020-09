Aggrediscono una coppia, arrestati due fratelli a Cosenza

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Hanno aggredito fisicamente una coppia, inveendo contro con ingiurie e minacce e poi hanno opposto resistenza ai poliziotti intervenuti per dirimere il litigio in strada nel centro storico di Cosenza.

Per questo motivo due fratelli cosentini, di 27 e ventuno anni sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti per lesioni aggravate e resistenza, perché hanno aggredito anche i poliziotti. I due sono stati stati ammanettati e trattenuti dalla Polizia in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

