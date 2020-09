Precipita al suolo mentre installa pannelli fotovoltaici, grave un 40enne

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Un operaio di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal terzo piano in contrada Frasso Amarelli a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende, l’uomo stava installando dei pannelli fotovoltaici quando all’improvviso, per cause ancora ignote, è scivolato precipitando dal fabbricato in costruzione e impattando violentemente al suolo.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che dopo il primo soccorso effettuato dai medici del 118, ha trasportato l’operaio, in gravi condizioni, all’ospedale di Cosenza.

