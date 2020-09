Coperti con mascherine rapinano l’Aci di Cosenza: Bottino oltre 10 mila euro

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Tre persone con il volto coperto da mascherine e con indosso delle tute blu, hanno fatto irruzione nell’ufficio Automobile club di via Aldo Moro a Cosenza, rapinandolo. I banditi sono entrati in azione poco prima della chiusura di metà giornata.

Minacciando di estrarre dalla tasca una pistola, i malviventi si sono fatti consegnare dai due dipendenti presenti in quel momento allo sportello tutti i soldi in cassa e poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Il bottino è ancora in corso di quantificazione ma comunque sarebbe superiore ai 10 mila euro.

Sulla rapina hanno avviato le indagini gli uomini della Squadra mobile di Cosenza. Al vaglio degli investigatori della Questura anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero rivelarsi di grande aiuto per tentare di risalire all’identità dei tre malviventi.

