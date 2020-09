Trovati due kg di eroina in un centro commerciale di Rende

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno trovato a Rende due kg di eroina contenuti in quattro involucri nascosti in prossimità di uno stallo di sosta del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale.

Il sequestro della droga è avvenuto a seguito della segnalazione di un cliente, il quale, notando gli involucri sospetti adagiati sul pavimento, ha avvertito immediatamente i carabinieri.

A seguito del rinvenimento sono state avviate le indagini per risalire all’origine dello stupefacente ed ai soggetti, al momento ignoti, che hanno provveduto a nasconderlo in quel preciso luogo, evidentemente ritenuto sicuro, forse in attesa che venisse recuperato in un secondo momento.

