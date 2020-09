Non si ferma al controllo e semina il panico con la moto, arrestato

Una ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine ipotizza il mascheramento universale per rendere inoffensivo il virus che entra nell'organismo e non farebbe danni. Una sorta di "vaiolizzazione" che darebbe infezioni asintomatiche, senza gravi conseguenze. Ma il virus in ogni caso passa anche con le mascherine. Lo ha sempre detto il prof. Stefano Montanari.