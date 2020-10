Trovato con droga, scimitarra e scacciacani, arrestato

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

I militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Cosenza, hanno arrestato in flagranza di reato, una persona di nazionalità rumena, per spaccio di droga.

Nel corso del servizio di pattugliamento nel comune di Corigliano – Rossano, le Fiamme gialle della Compagnia di Rossano hanno sottoposto a controllo di polizia un’autovettura condotta da un bracciante agricolo di nazionalità rumena.

Insospettiti dai numerosi residui di tabacco presenti all’interno della macchina, nonché dagli evidenti segni di nervosismo palesati dal conducente, i Finanzieri hanno deciso di procedere, d’iniziativa, alla perquisizione locale del domicilio della persona fermata, sita poco distante dal luogo del fermo.

All’esito dell’attività di ricerca, i militari hanno rinvenuto due involucri contenenti complessivamente circa 30 grammi di marijuana, parte della quale suddivisa in dosi pronte per la cessione, unitamente ad oltre 500 semi di canapa indiana, alcuni bilancini di precisione, una grossa scimitarra con lama lunga circa 40 cm, una pistola scacciacani completa di munizionamento e 200 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Dopo aver sottoposto a sequestro tutto il materiale rinvenuto presso l’abitazione dell’uomo, i Finanzieri, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno proceduto all’arresto del rumeno. L’uomo rischia ora la pena della reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro.

