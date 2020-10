Anziana investita e uccisa a Trebisacce, preso il pirata. Denunciato per omicidio stradale

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

È stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale aggravato l’uomo che ha travolto e ucciso con la sua utilitaria una donna di 84 anni, Giuseppina Russo, in pieno centro a Trebisacce.

Si tratta di un 75enne di Villapiana. Dopo l’incidente, avvenuto prima delle ore 20 nei pressi della Fornace, l’uomo era fuggito senza prestare soccorso. Poi è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi della propria abitazione. I militari sono risaliti a lui grazie alle testimonianze di quanti avevano assistito all’incidente.

L’auto, una Fiat Punto, era stata immediatamente sequestrata, mentre il settantacinquenne, condotto in caserma, è stato sottoposto anche agli esami tossicologici per verificare l’eventuale assunzione di droga o alcol.

