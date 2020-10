E’ morta la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

La presidente della Regione Calabria Jole Santelli, è morta la notte scorsa nella sua abitazione, a Cosenza. La notizia è stata confermata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e da persone a lei vicine. Il 28 dicembre prossimo avrebbe compiuto 52 anni.

Secondo quanto si è appreso avrebbe avuto un malore. La presidente da anni era malata di cancro. Ieri aveva avuto incontri politici a Cosenza. Prima donna presidente della Regione Calabria, la Santelli era stata proclamata il 15 febbraio 2020.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia da semplici cittadini e dall’intero mondo politico italiano, di maggioranza e di opposizione. Un minuto di silenzio è stato osservato alla Camera dei deputati.

Laureta in Giurisprudenza, avvocato, Jole Santelli, era entrata negli ambienti politici di Forza Italia nel 1994. Nel 2001 fu eletta per la prima volta alla Camera dei deputati, legislatura che la vide protagonista di governo come sottosegretario di stato alla Giustizia in due governi Berlusconi e, nel 2013 sottosegretario al Lavoro e politiche sociali durante il governo Letta, lasciando poi quando Forza Italia passò all’opposizione dopo la stagione di grande coalizione. Dalla sua prima volta alla Camera, è stata sempre rieletta parlamentare, fino al marzo 2018, quando fu eletta nel collegio plurinominale Calabria 2.

Dal 2016 Jole Santelli è stata Vicesindaco di Cosenza con Mario Occhiuto primo cittadino. Lasciò l’incarico lo scorso dicembre, e nello stesso mese fu indicata dal suo partito come candidata alla presidenza della Regione Calabria con l’accordo degli altri partner del centrodestra (Lega e Fratelli d’Italia). Durante la campagna elettorale, venne in Calabria a sostenerla il presidente azzurro Silvio Berlusconi, di cui la Santelli è stata da sempre una fedelissima.

Venne eletta Presidente della Regione Calabria alle elezioni regionali del 26 gennaio 2020 con il 55,29% delle preferenze, battendo il rivale sostenuto dal centrosinistra, Pippo Callipo, fermatosi al 30 percento circa.

Proclamata a metà febbraio, Jole Santelli si è trovata subito a fronteggiare in Calabria la pandemia del Covid, amministrando in un clima difficile e concitato per gli effetti del virus. Dalla scorsa primavera sono state numerose le sue ordinanze finalizzate al contenimento del contagio.

