Scomparsa Santelli, Roberto Occhiuto: “Perdiamo una grande donna”

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

“Jole Santelli non è stata solo una collega, è stata un’amica per oltre vent’anni, una compagna di battaglie e di impegni concreti per il nostro territorio”. Lo scrive Roberto Occhiuto, Vice presidente vicario del gruppo di Forza Italia alla Camera esprimendo cordoglio per la scomparsa della governatrice della Regione Calabria Jole Santelli.

“Un esempio per tutti noi, di forza, di tenacia, una leonessa – continua Occhiuto – che non ha mai smesso di lottare, anche nei momenti più difficili, contro la malattia. Jole ha dedicato la vita alla Calabria, e in questi mesi di presidenza della Regione è riuscita a regalare ai calabresi e al Paese l’immagine di una terra stupenda, pronta alla rinascita, piena di energia e di opportunità. Perdiamo una grande donna, da oggi siamo tutti più poveri”, conclude il parlamentare azzurro.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB