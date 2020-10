Donna muore in auto per un malore. Incidente sulla 107, 4 feriti lievi

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Una donna di sessant’anni è morta in via Popilia a Cosenza, pare a causa di un improvviso malore avuto mentre era alla guida della sua automobile.

Secondo il medico legale, giunto sul posto, la donna sarebbe stata colta presumibilmente da un infarto e per questo avrebbe perso il controllo della sua auto che è andata a sbattere contro un muro.

Sul posto è giunta, oltre alle pattuglia della polizia municipale, un’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo dopo l’ispezione del medico legale è stato trasferito nell’obitorio dell’Annunziata.

Altro incidente sulla 107 Silana Crotonese, auto si ribalta: 4 feriti

Sempre sabato, sulla Paola-Cosenza, sulla statale 107, all’altezza della galleria della Crocetta (in direzione Paola), un’autovettura si è ribaltata impattando violentemente sull’asfalto e sul guardrail.

Sul posto il 118 di Paola, che ha prontamente soccorso le persone all’interno dell’auto, una famiglia con padre, madre e due bambini di 6 e 11 anni. Per fortuna non hanno riportato ferite gravi, anche se sono stati trasportati ugualmente in ospedale per controlli più accurati ma l’aspetto più importante è che non sono in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

