Incendio doloso nella discarica comunale di Cassano, indagini

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza e dei distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce sono impegnate da questa mattina in località Silva nel comune di Cassano allo Jonio per incendio di rifiuti presso la discarica comunale.

Attualmente le unità vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento di ultimi focolai. Sul posto è intervenuto il Sindaco Papasso che ha provveduto a mettere a disposizione mezzi meccanici per lo smassamento degli enormi cumuli di rifiuti per una migliore opera di estinzione del rogo. I carabinieri della tenenza di Cassano stanno facendo rilievi per accertare l’origine dell’incendio, che dalle prime notizie sarebbe doloso.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB