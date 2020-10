Primo Consiglio delle Marche, osservato silenzio in memoria di Jole Santelli

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

(ANSA) – ANCONA, 19 OTT – All’inizio della prima seduta del neo eletto Consiglio regionale delle Marche, su iniziativa di Andrea Biancani, presidente facente funzione dell’Assemblea regionale in base al maggior numero di preferenze ottenute, è stato osservato un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Consiglieri regionali e aula intera in piedi per ricordare l’esponente di Forza Italia deceduta il 15 ottobre a 51 anni.

