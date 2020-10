Autocarro in fiamme sull’A2, illeso il conducente

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Un autocarro utilizzato per il trasporto di materiale cartaceo ha preso fuoco improvvisamente, per cause accidentali, mentre era in transito sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel cosentino.

Il rogo si è verificato sulla corsia nord dell’arteria autostradale tra gli svicoli di Rogliano e Cosenza. Il conducente dell’autocarro, rimasto illeso, quando si è reso conto di quanto stava accadendo è riuscito a portare il mezzo in una piazzola di sosta evitando eventuali rischi e disagi alla viabilità.

L’uomo ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza che ha provveduto a spegnere le fiamme. Intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale.

