Evade dai domiciliari ad Altilia per andare a Cosenza, beccato al ritorno

I Carabinieri della Stazione di Grimaldi hanno arrestato qualche giorno fa J.Y., un 21enne del Gambia, con precedenti in materia di droga, ritenuto responsabile di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era già infatti sottoposto ad una misura cautelare personale nel Comune di Altilia (Cosenza) a seguito di un’Ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza.

I militari, ai quali il giovane è già noto per altri episodi di illecito allontanamento dal proprio luogo di detenzione, si sono portati presso la sua abitazione per verificare, come di consueto, il rispetto della misura a cui è stato sottoposto.

Insospettiti dall’atteggiamento reticente della compagna dell’uomo, che in un primo momento aveva cercato di convincere i Carabinieri a non entrare in casa perché quest’ultimo si sentiva poco bene, una volta entrati in casa hanno visto confermati i loro sospetti; il gambiano se ne era di nuovo allontanato senza alcuna autorizzazione del giudice o valida giustificazione.

Scattate le ricerche, condotte anche con l’ausilio di altri Reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Rogliano, nel pomeriggio circa i carabinieri hanno rintracciato il 21enne all’atto di scendere dall’autobus proveniente da Cosenza, nei pressi della Stazione delle Ferrovie della Calabria di Mangone, a Piano Lago.

Subito bloccato e arrestato, ha giustificato la propria condotta con la poco credibile necessità di fare la spesa presso un supermercato ubicato nel capoluogo, facendone però ritorno a mani vuote.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha nuovamente sottoposto ai domiciliari il ventunenne che dovrà rispondere di questo nuovo reato.

