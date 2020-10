Incidente stradale a Montalto Uffugo, un morto

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Un uomo di 48 anni, R.Z., è morto in un incidente stradale avvenuto in contrada Telesio di Montalto Uffugo, centro a pochi chilometri da Cosenza.

Da una prima ricostruzione, la vittima era alla guida della propria automobile e si stava immettendo lungo la strada principale che dal bivio della ex Statale 19 conduce a Montalto centro quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è stata investita in pieno da un altro veicolo.

Sul posto i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno effettuati i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità.

