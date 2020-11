Serie B, il Chievo batte il Cosenza per 2-0

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Il Cosenza cade a Verona contro il Chievo per 2-0 nell’anticipo della sesta giornata di Serie B. Reti di Leverbe e dell’ex Garritano. Nel primo tempo i Lupi, dopo aver sfiorato il vantaggio con Gliozzo, subiscono la prima rete su rigore per un presunto fallo in area di Sciuadone su Fabbro. L’arbitro assegna il penalty che Leverbe trasforma spiazzando Falcone.

Al 3′ della ripresa il portiere del Chievo Semper nega la gioia del gol a Bittante deviando la bordata a botta sicura dell’esterno rossoblù sul palo. Veronesi in contropiede con Fabbro che mette la palla in mezzo per Djordjevic, che gira al volo di ginocchio mandando a lato.

Al 29′ buona iniziativa offensiva dei Lupi. Carretta vede Bahlouli in area, il francese la rimette in mezzo di testa ma un difensore del Chievo spazza in corner.

Al 40′ arriva il raddoppio per i padroni di casa. In area rossoblù un attaccante fa un retropassaggio all’ex Garritano che trova facile l’angolino. I Lupi reagiscono e Semper è ancora decisivo sulla conclusione angolata di Bahlouli. La gara finisce 2-0. Per il Cosenza è la prima sconfitta in campionato ed è fermo a 5 punti in classifica.

Il tabellino della gara

Chievo Verona: Semper, Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti (47’ st Cotali); Ciciretti (21’ st Canotto), Zuelli, Palmiero, Garritano (47’ st Morsay); Fabbro (33’ st Margiotta), Djordjevic (21’ st De Luca). A disposizione: Seculin, Rigione, Pavlev, Illanes, Giaccherini, Ivan, Pucciarelli. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Cosenza Calcio: Falcone, Corsi (14’ st Vera), Tiritello (31’ st Borrelli), Idda, Bittante, Gliozzi (21’ st Bahlouli), Bruccini (14’ st Kone), Legittimo, Sciaudone, Carretta (31’ st Petre), Baez. A disposizione: Saracco, Bouah, Schiavi, Ingrosso, Sueva, Petrucci, Sacko. Allenatore: Roberto Occhiuzzi.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Marcatori: 41’ pt Leverbe rig., 39’ st Garritano

Ammoniti: Sciaudone, Kone, Leverbe, Palmiero, Borrelli

