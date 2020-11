Calabria ‘Zona rossa’, Graziano (PD): “Sostenere tessuto economico”

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

“Le suddivisione del Paese in aree di rischio non è avvenuta per scelta politica ma sulla base di parametri tecnici, tra cui bisogna considerare il mancato potenziamento delle terapie intensive”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano.

“Il governo – dice Graziano – si sta muovendo con tempestività per garantire i ristori alle imprese colpite da queste nuove chiusure ma bisogna fare presto per non rischiare di indebolire ulteriormente un tessuto economico già molto fragile, individuando anche ulteriori misure specifiche”.

