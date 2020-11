Trovato con cocaina, arrestato un uomo

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

I carabinieri di San Giovanni in Fiore hanno arrestato per droga un 42enne crotonese beccato con cocaina durante un controllo.

Durante un posto di controllo lungo statale 107, i militari hanno fermato un furgone che procedeva in direzione del centro abitato florense. L’uomo alla guida, identificato in un corriere di Crotone fuori dal suo itinerario previsto per le consegne, appariva da subito molto agitato, non sapendo fornire una giustificazione adeguata per la sua presenza in zona.

Infatti, il suo datore di lavoro, contattato telefonicamente dalla pattuglia, rappresentava che in quel comune, la sua ditta non aveva consegne da effettuare. Da qui la decisione di procedere a perquisizione del veicolo, nel corso della quale venivano rinvenuti sotto il sediolino due involucri contenenti 28 grammi di cocaina.

Da quanto emerso dal laboratorio analisi dell’Arma, lo stupefacente avrebbe garantito la suddivisione in almeno 101 dosi che una volta rivendute sul mercato avrebbero fruttato un guadagno di circa 7 mila euro.

L’arrestato, nel corso dell’udienza di convalida, ha dichiarato al giudice che lo stupefacente era per uso personale e gli sarebbe servito, quale riserva, per affrontare il lungo periodo di lockdown. Gli investigatori non gli hanno creduto.

