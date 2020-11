Tir sbanda sull’A2 a Tarsia, ferito lieve il conducente

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, è sbandato mettendosi di traverso sulle due carreggiate dell’Autostrada del Mediterraneo (A2), all’altezza dello svincolo sud di Tarsia, in provincia di Cosenza, bloccando la circolazione in entrambe le direzioni.

Il conducente, causa forte spavento e lievi contusioni, è stato trasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza per accertamenti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Rende che hanno messo in sicurezza il Tir e, con il supporto di una autogrù privata hanno provveduto a spostare il mezzo incidentato a bordo strada permettendo così il ripristino del transito sull’arteria. Non si registrano danni ad altre persone o veicoli.

